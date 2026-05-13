Умер актер Дональд Гибб, известный по фильму «Месть полудурков»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский актер Дональд Гибб, известный по фильмам «Месть полудурков», скончался в возрасте 71 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на сына актера Трэвиса.
«Дональд Гибб, наиболее известный по роли… “Огра” во франшизе “Месть полудурков”, умер… из-за проблем со здоровьем», — говорится в сообщении.
Как рассказал порталу сын актера, смерть Гибба не была внезапной: он боролся с продолжительными проблемами со здоровьем. Сообщается, что актер умер у себя дома в Техасе в окружении семьи.