Федор Добронравов высказался о современных киносказках: «Гордости нет»

Народный артист в интервью Кино Mail раскрыл свое отношение к современным экранизациям сказок
Федор Добронравов, фото: Виталий Белоусов

Федор Добронравов поделился своим отношением к экранизациям сказок. В эксклюзивном интервью Кино Mail народный артист рассказал, что не согласен с актрисой Марией Шукшиной, категорично заявившей, что современные киносказки воспитывают только цинизм и безответственность.

По признанию Добронравова, он более лоялен и так не считает. «Конечно, есть коммерческие сказки, я тоже в них иногда принимал участие. Из-за которых, так скажем, даже если не стыдно, то гордости нет», — поделился артист.

Федор Добронравов в фильме «Летучий корабль»

По словам Добронравова, все равно киносказки создаются для детей. «И прекрасные, и добрые, и добро все равно побеждает в сказках, и даже в этих коммерческих тоже», — подытожил актер.

Федор Добронравов и Мария Шукшина исполнили главные роли в военной драме «Семь верст до рассвета», стартовавшей в российском прокате 30 апреля. 