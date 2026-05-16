Федор Добронравов высказался о современных киносказках: «Гордости нет»

Федор Добронравов поделился своим отношением к экранизациям сказок. В эксклюзивном интервью Кино Mail народный артист рассказал, что не согласен с актрисой Марией Шукшиной, категорично заявившей, что современные киносказки воспитывают только цинизм и безответственность.
По признанию Добронравова, он более лоялен и так не считает. «Конечно, есть коммерческие сказки, я тоже в них иногда принимал участие. Из-за которых, так скажем, даже если не стыдно, то гордости нет», — поделился артист.
По словам Добронравова, все равно киносказки создаются для детей. «И прекрасные, и добрые, и добро все равно побеждает в сказках, и даже в этих коммерческих тоже», — подытожил актер.
Федор Добронравов и Мария Шукшина исполнили главные роли в военной драме «Семь верст до рассвета», стартовавшей в российском прокате 30 апреля.
Смотрите полное интервью с Федором Добронравовым.