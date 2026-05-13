Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции прокуратура потребовала вновь открыть дело против Люка Бессона

Поводом для этого стали результаты новой ДНК-экспертизы
Люк Бессон
Люк БессонИсточник: Legion-Media.ru

Прокуратура при апелляционном суде Франции выступила с инициативой пересмотра решения, которым ранее было прекращено расследование в отношении режиссера Люка Бессона. Поводом для этого стали результаты новой ДНК-экспертизы, приобщенные к материалам дела по заявлению актрисы Сэнд Ван Рой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Речь идет о следах биологического материала, обнаруженных на предметах одежды Ван Рой. В прокуратуре отмечают, что появление новых данных не означает автоматического изменения правовой оценки событий, а связано с процедурной возможностью проверить обоснованность прежнего решения о прекращении следствия.

Обращение Сэнд Ван Рой в полицию Парижа датируется маем 2018 года. В нем она заявила о преступлении, которое, по ее словам, произошло во время встречи с Бессоном в гостинице «Бристоль» неподалеку от Елисейского дворца. В изложенной ею версии утверждается, что напиток мог быть испорчен посторонним веществом, после чего она потеряла сознание. В феврале 2019 года прокуратура Парижа прекратила производство, однако впоследствии судебный следователь вновь открыл материалы после нового иска со стороны заявительницы.