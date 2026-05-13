Питеру Джексону вручили почетную награду на открытии Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Новозеландский режиссер сэр Питер Джексон, создатель кинотрилогии «Властелин колец» (The Lord of the Rings) был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трансляция церемонии велась телекомпанией France Televisions.
Награду Джексону вручал сыгравший в его знаменитой кинотрилогии роль хоббита Фродо американский актер Элайджа Вуд.
«Я никогда не мог себе представить, что выиграю “Золотую пальмовую ветвь”. Это чудесный сюрприз, потому что я не снимаю фильмы ради этой награды. Я дважды бывал в Каннах, и эти поездки стали важными вехами в моей карьере», — признался режиссер.
Он с улыбкой отметил, что присутствие на кинорынке March du Film в Канне помогло ему с продвижением его первой картины — фантастического комедийного фильма ужасов «Инопланетное рагу» (Bad Taste, 1987). Также он вспомнил, что 25 лет назад, когда СМИ предсказывали ему провал с экранизацией «Властелина колец», он привез на фестиваль отрывок из фильма, который позволил серьезно изменить его восприятие.
Каннский кинофестиваль в 79-й раз открылся во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в Канне. За его главную награду в основном конкурсе поборются два десятка лент. Вручение премий состоится в финальный день киносмотра 23 мая.