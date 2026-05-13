Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

63-летняя Деми Мур восхитила публику тонкой талией на красной дорожке в Каннах

Актриса продемонстрировала тонкую талию, появившись в роскошном образе на церемонии открытия Канн-2026
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Во время открытия 79-го Каннского кинофестиваля во Франции Деми Мур привлекла всеобщее внимание, появившись в сияющем платье с открытыми плечами, подчеркивающем стройность фигуры.

63-летняя звезда «Субстанции», входящая в 2026 году в состав жюри основного конкурса киносмотра, прошла по красной дорожке в расшитом пайетками платье от бренда Jacquemus. Свой образ Мур дополнила великолепным бриллиантовым колье от Chopard и крупными серьгами в форме цветов.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Длинные волосы актриса распустила, что придало прическе элегантную небрежность.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Поклонники восхищались ее элегантностью, однако некоторые пользователи соцсетей выразили обеспокоенность по поводу слишком худощавой фигуры актрисы.

Пак Чхан-ук, Деми Мур, Хлои Чжао
Пак Чхан-ук, Деми Мур, Хлои ЧжаоИсточник: Legion-Media.ru

Ранее в тот же день Мур также продемонстрировала тонкую талию и подтянутые руки на дневной фотосессии, выбрав подчеркивающее талию платье в горошек.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

79-й Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 2026 года.