63-летняя Деми Мур восхитила публику тонкой талией на красной дорожке в Каннах

Во время открытия 79-го Каннского кинофестиваля во Франции Деми Мур привлекла всеобщее внимание, появившись в сияющем платье с открытыми плечами, подчеркивающем стройность фигуры.
63-летняя звезда «Субстанции», входящая в 2026 году в состав жюри основного конкурса киносмотра, прошла по красной дорожке в расшитом пайетками платье от бренда Jacquemus. Свой образ Мур дополнила великолепным бриллиантовым колье от Chopard и крупными серьгами в форме цветов.
Длинные волосы актриса распустила, что придало прическе элегантную небрежность.
Поклонники восхищались ее элегантностью, однако некоторые пользователи соцсетей выразили обеспокоенность по поводу слишком худощавой фигуры актрисы.
Ранее в тот же день Мур также продемонстрировала тонкую талию и подтянутые руки на дневной фотосессии, выбрав подчеркивающее талию платье в горошек.
79-й Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 2026 года.