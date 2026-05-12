Члены жюри 79-го Каннского кинофестиваля

Мур, Клум, Фонда: звезды на красной дорожке открытия Каннского кинофестиваля 2026

На французском Лазурном берегу стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Торжественная церемония открытия традиционно сопровождалась красной дорожкой, по которой в роскошных нарядах прошлись знаменитости. В 2026 году среди них оказались: Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Джеймс Франко с возлюбленной, Питер ДжексонЭлайджа Вуд, Джоан Коллинз, Хлоя Чжао, Лукас Браво, Луи Гаррель и другие.

63-летняя Деми Мур, в этом году вошедшая в состав жюри престижного киносмотра, выбрала искрящееся элегантное корсетное платье с оголенными плечами и роскошным ожерельем в качестве украшения. Актриса позировала в компании коллег по судейству: режиссеров Пак Чхан-ука (глава жюри) и Хлои Чжао. 

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru
Хайди Клум
Хайди КлумИсточник: Legion-Media.ru
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru
Джейн Фонда
Джейн ФондаИсточник: Legion-Media.ru
Филиппин Леруа-Болье
Филиппин Леруа-БольеИсточник: Reuters

Отдельный фурор произвела 92-летняя звезда сериала «Династия» – Джоан Коллинз появилась в белоснежном платье с элегантной зауженной юбкой с разрезом и объемным лифом, похожим на распускающийся бутон. Заметными деталями образа кинодивы стали роскошные ювелирные украшения.

Джоан Коллинз
Джоан КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа в 2026 году получил режиссер Питер Джексон – на дорожке постановщик трогательно фотографировался со звездой своей культовой кинотрилогии «Властелин колец» Элайджей Вудом.

Питер Джексон и Элайджа Вуд
Питер Джексон и Элайджа ВудИсточник: Legion-Media.ru
Луи Гаррель
Луи ГаррельИсточник: Legion-Media.ru
Джеймс Франко и Изабель Пакзад
Джеймс Франко и Изабель ПакзадИсточник: Legion-Media.ru
Деми Мур и Хлои Чжао
Деми Мур и Хлои ЧжаоИсточник: Legion-Media.ru
Джейн Фонда
Джейн ФондаИсточник: Legion-Media.ru
Мора Хиггинс
Мора ХиггинсИсточник: Legion-Media
Лукас Браво
Лукас БравоИсточник: Legion-Media.ru

Фильмом открытия Канн-2026 стала лента «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори. В основной конкурс вошли 22 картины. 

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.