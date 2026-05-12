Мур, Клум, Фонда: звезды на красной дорожке открытия Каннского кинофестиваля 2026

На французском Лазурном берегу стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Торжественная церемония открытия традиционно сопровождалась красной дорожкой, по которой в роскошных нарядах прошлись знаменитости. В 2026 году среди них оказались: Деми Мур, Хайди Клум, Джейн Фонда, Джеймс Франко с возлюбленной, Питер Джексон, Элайджа Вуд, Джоан Коллинз, Хлоя Чжао, Лукас Браво, Луи Гаррель и другие.
63-летняя Деми Мур, в этом году вошедшая в состав жюри престижного киносмотра, выбрала искрящееся элегантное корсетное платье с оголенными плечами и роскошным ожерельем в качестве украшения. Актриса позировала в компании коллег по судейству: режиссеров Пак Чхан-ука (глава жюри) и Хлои Чжао.
Отдельный фурор произвела 92-летняя звезда сериала «Династия» – Джоан Коллинз появилась в белоснежном платье с элегантной зауженной юбкой с разрезом и объемным лифом, похожим на распускающийся бутон. Заметными деталями образа кинодивы стали роскошные ювелирные украшения.
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа в 2026 году получил режиссер Питер Джексон – на дорожке постановщик трогательно фотографировался со звездой своей культовой кинотрилогии «Властелин колец» Элайджей Вудом.
Фильмом открытия Канн-2026 стала лента «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори. В основной конкурс вошли 22 картины.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.