92-летняя Джоан Коллинз произвела фурор на красной дорожке в Каннах

Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Церемонию открытия посетила Джоан Коллинз, молниеносно приковав к себе все внимание публики.
92-летняя звезда Голливуда вышла на красную дорожку в ослепительном белом платье со шлейфом. Элегантный приталенный крой сопровождался объемным цветочным декором на лифе, плечи кинодива оголила. В качестве яркого акцента актриса легендарного сериала «Династия» выбрала черные высокие перчатки.
Образ завершили роскошные украшения – массивное ожерелье с бриллиантами и длинные серьги. Золотистые туфли на небольшом каблуке были усыпаны стразами.
Коллинз удивила публику и неожиданной прической. Обычно она появляется на мероприятиях с распущенными объемными локонами, но в этот раз сделала элегантную прическу, собрав волосы наверх. Визажисты сделали ей яркий вечерний макияж.
На дорожке Джоан Коллинз позировала вместе с французским актером и комиком Лораном Лафиттом.