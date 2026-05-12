92-летняя Джоан Коллинз произвела фурор на красной дорожке в Каннах

Легендарная актриса поразила публику своим роскошным образом на церемонии открытия Канн-2026
Джоан КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Церемонию открытия посетила Джоан Коллинз, молниеносно приковав к себе все внимание публики.

92-летняя звезда Голливуда вышла на красную дорожку в ослепительном белом платье со шлейфом. Элегантный приталенный крой сопровождался объемным цветочным декором на лифе, плечи кинодива оголила. В качестве яркого акцента актриса легендарного сериала «Династия» выбрала черные высокие перчатки.

Джоан КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Образ завершили роскошные украшения – массивное ожерелье с бриллиантами и длинные серьги. Золотистые туфли на небольшом каблуке были усыпаны стразами.

Джоан КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Коллинз удивила публику и неожиданной прической. Обычно она появляется на мероприятиях с распущенными объемными локонами, но в этот раз сделала элегантную прическу, собрав волосы наверх. Визажисты сделали ей яркий вечерний макияж.

Джоан Коллинз и Лоран ЛафиттИсточник: Legion-Media.ru

На дорожке Джоан Коллинз позировала вместе с французским актером и комиком Лораном Лафиттом.