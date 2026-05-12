Сальма Хайек накануне посетила светское мероприятие в рамках 61-й Венецианской биеннале. Она вышла в свет в компании мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино, а также дочери и падчерицы.
«Венецианская биеннале объединяет так много замечательных художников, культур и творческих умов. Прекрасный вечер в лучшей компании, в моем случае с семьей. Всегда с нетерением жду этого особого события каждый год», — рассказала звезда.
В личном блоге 59-летняя актриса поделилась фото с мероприятиях. Она позировала в облегающем черном платье с оголенным плечом. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды.
Поклонники в комментариях под публикацией оставили множество комплиментов звезде фильма «Бандитки». Они также восхитились тем, что актриса с гордостью принимает свои возрастные изменения.
«Очень красивая», «Богиня», «Самая лучшая мексиканка», «Кажется, с возрастом вы становитесь все лучше и лучше», «Какая же красивая женщина», «Бог был в очень хорошем настроении, когда создавал вас», «Седина вам очень идет. Так необычно, что вы решили ее не закрашивать», «Мне нравится, как вы выглядите с сединой. На вас это выглядит потрясающе», — писали комментаторы.
Ранее в одном из интервью Хайек говорила, что она принимает себя и свой возраст. Она отмечала, что ей нравятся все изменения, происходящие в ее внешности с годами.
«Я не крашу волосы, потому что мне интересно, какой я буду с ними. Уверена, что в следующем фильме мне скажут: “Извините, придется закрасить”, но пока я с удовольствием наблюдаю, как они пробиваются», — говорила актриса.
