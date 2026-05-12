Звезда «Слова пацана» призналась, что мечтала стать участницей группы Serebro

Актриса Елизавета Базыкина призналась, что ходила на кастинг в группу Serebro
Елизавета Базыкина на премьере фильма «Коммерсант», фото: пресс-служба

Актриса Елизавета Базыкина, известная по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сделала неожиданное признание в эфире шоу «Кстати» на платформе VK Видео. Оказалось, в прошлом она грезила о карьере поп-звезды и мечтала занять место в составе группы Serebro.

Звезда рассказала, что лично приходила на отбор новых солисток, но кастинг обернулся провалом. Впрочем, неудача не выбила артистку из колеи и не помешала ей заниматься музыкой.

«Песни из моей жизни никуда не ушли, я изначально занималась вокалом, потом случайно переметнулась в актерство. У меня недавно вышел фит с ICEGERGERT, например — “Актриса” называется. Он там читает рэп, я что-то подвываю», — поделилась Базыкина.