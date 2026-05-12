Уволенная из театра Екатерина Волкова нашла новую работу: «Официально не безработная»

Актриса рассказала, что будет играть в Театре сатиры
Екатерина Волкова, фото: соцсети

Екатерина Волкова, уволенная из театра якобы из‑за возраста, поделилась с подписчиками радостной новостью. Знаменитость объявила, что нашла новую работу и теперь будет играть в Театре сатиры.

«С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая — актриса Театра сатиры», — написала в запрещенной в РФ соцсети звезда «Ворониных».

Артистка записала видео напротив нового места работы с трудовой книжкой в руках.

Ранее актриса призналась, что конфликт на прежнем месте назревал из‑за ее несогласия с решениями руководства.

«Я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я — неудобный артист. Обычно актеры смотрят в рот продюсерам, умоляют о работе, о ролях, выполняют любые требования. <…> Человек решил отомстить за неподчинение, он имеет право считать, что в этих моих спектаклях актриса должна быть моложе», — рассказывала она в интервью.

Кроме того, Екатерина не стала скрывать, что финансовые условия сотрудничества ее перестали устраивать из‑за разброса в гонорарах. Зарплаты новых лиц, которых хотело заполучить руководство театра, по словам Волковой, заметно отличались.