Николь Кидман показала архивный снимок с дочерями: «Радость — быть вашей мамой»

Актриса разместила фото из семейного архива в честь Дня матери
Николь Кидман с дочерями, фото: соцсети

Николь Кидман поделилась архивными снимком со своими дочерями — Сандэй и Фейт. 58-летняя актриса поздравила всех с Днем матери — его в Америке отмечали 10 мая.

На снимке звезда фильма «Плохая девочка» была запечатлена с наследницами на фоне бархана. Кидман была одета в легкую белую юбку и футболку. Она держала на плечах старшую дочь и улыбалась, глядя на младшую.

«Для моих прекрасных девочек: самая большая радость — быть вашей мамой. С Днем матери всех матерей мира!» — высказалась голливудская звезда.

Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет

Николь Кидман родила дочерей в браке с музыкантом Китом Урбаном. Актриса долгое время не могла стать мамой. Она пережила внематочную беременность и несколько выкидышей. В 2008 году знаменитость решилась на ЭКО, благодаря которому родила Сандэй.

«Каждая женщина, которая прошла через подобное, знает, что такие разочарования легко могут привести к депрессии. Так что я даже не поверила, когда забеременела Сандэй: вероятность была очень низкой. Воспринимаю ее появление на свет как настоящее чудо в своей жизни», — говорила актриса в одном из интервью.

Николь Кидман с дочерями в Антарктиде, фото: соцсети

В 2025 году Кидман сообщила, что разводится с мужем после 19 лет брака. Дочери звезд после их расставания остались жить со знаменитой матерью.

Стоит отметить, что у Кидман также есть приемные сын и дочь. Она усыновила их, когда была в браке с Томом Крузом. Их союз продлился 11 лет и распался в 2001-м.

Ранее Николь Кидман в наряде в стиле «Мулен Руж» пришла на Met Gala с 17-летней дочерью. 