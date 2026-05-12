Николь Кидман поделилась архивными снимком со своими дочерями — Сандэй и Фейт. 58-летняя актриса поздравила всех с Днем матери — его в Америке отмечали 10 мая.
На снимке звезда фильма «Плохая девочка» была запечатлена с наследницами на фоне бархана. Кидман была одета в легкую белую юбку и футболку. Она держала на плечах старшую дочь и улыбалась, глядя на младшую.
«Для моих прекрасных девочек: самая большая радость — быть вашей мамой. С Днем матери всех матерей мира!» — высказалась голливудская звезда.
Николь Кидман родила дочерей в браке с музыкантом Китом Урбаном. Актриса долгое время не могла стать мамой. Она пережила внематочную беременность и несколько выкидышей. В 2008 году знаменитость решилась на ЭКО, благодаря которому родила Сандэй.
«Каждая женщина, которая прошла через подобное, знает, что такие разочарования легко могут привести к депрессии. Так что я даже не поверила, когда забеременела Сандэй: вероятность была очень низкой. Воспринимаю ее появление на свет как настоящее чудо в своей жизни», — говорила актриса в одном из интервью.
В 2025 году Кидман сообщила, что разводится с мужем после 19 лет брака. Дочери звезд после их расставания остались жить со знаменитой матерью.
Стоит отметить, что у Кидман также есть приемные сын и дочь. Она усыновила их, когда была в браке с Томом Крузом. Их союз продлился 11 лет и распался в 2001-м.
