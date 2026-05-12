Стал известен актерский состав новой киносказки «Спящая красавица». В фильме сыграли Юрий Колокольников, Настасья Самбурская, Арсений Попов, Виталия Корниенко, Анастасия Талызина и другие. Режиссером ленты выступил Анарио Мамедов.
«Спящая красавица» — приключенческое фэнтези про избалованную царевну Любаву (Корниенко), впервые столкнувшуюся с настоящими чувствами после встречи с инженером Иваном (Алексей Онежен). Девушку ждет опасное путешествие между реальностью и миром сновидений. Героям придется противостоять Шамаханской царице (Самбурская) и собственным страхам, чтобы найти путь назад и сохранить зарождающуюся любовь.
Юрий Колокольников сыграл царя Елизара, а Арсений Попов предстанет в роли мудрого Учителя.
Производством фильма занимаются кинокомпания «Сказка» и студия «Берг Саунд» при поддержке Art Pictures Distribution.
«Спящая красавица», а также «Буратино», «Хоттабыч», «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» и другие фильмы будут представлены на Каннском кинорынке в 2026 году.
Дата премьеры «Спящей красавицы» в российских кинотеатрах пока неизвестна.