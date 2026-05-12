Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Самбурская и Колокольников снялись в сказке «Спящая красавица»

В новой киносказке Настасья Самбурская предстанет в образе Шамаханской царицы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская

Стал известен актерский состав новой киносказки «Спящая красавица». В фильме сыграли Юрий Колокольников, Настасья Самбурская, Арсений Попов, Виталия Корниенко, Анастасия Талызина и другие. Режиссером ленты выступил Анарио Мамедов.

«Спящая красавица» — приключенческое фэнтези про избалованную царевну Любаву (Корниенко), впервые столкнувшуюся с настоящими чувствами после встречи с инженером Иваном (Алексей Онежен). Девушку ждет опасное путешествие между реальностью и миром сновидений. Героям придется противостоять Шамаханской царице (Самбурская) и собственным страхам, чтобы найти путь назад и сохранить зарождающуюся любовь.

Юрий Колокольников сыграл царя Елизара, а Арсений Попов предстанет в роли мудрого Учителя.

Производством фильма занимаются кинокомпания «Сказка» и студия «Берг Саунд» при поддержке Art Pictures Distribution.

«Спящая красавица», а также «Буратино», «Хоттабыч», «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» и другие фильмы будут представлены на Каннском кинорынке в 2026 году.

Дата премьеры «Спящей красавицы» в российских кинотеатрах пока неизвестна.