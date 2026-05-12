61-летняя Ирина Безрукова показала, как выглядела в юности

Ирина Безрукова показала поклонникам свои архивные снимки. Актриса выложила в социальных сетях кадры, сделанные еще в студенческие годы.
«Привет вам от маленькой Иры, отличного дня и исполнения всех желаний. Делитесь в комментариях своими детскими фото и пишите, что бы сейчас сказали себе в детстве, если бы была такая возможность?» — обратилась к подписчикам звезда.
Свою карьеру уроженка Ростова-на-Дону начинала с местного училища искусств. В 1990 году она перебралась в столицу. В Москве Безрукова выходила на сцену Театра-студии под руководством Олега Табакова и параллельно работала на телевидении.