Церемония прощания с актером Александровым пройдет в Люблинском крематории

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым пройдет в Люблинском крематории в среду, сообщили РИА Новости в его семье.
Ранее в семье артиста РИА Новости сообщили, что Александров умер в возрасте 87 лет, причиной смерти стала травма головы, полученная в результате падения.
«Прощаться будем завтра, во сколько — пока неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют», — сказал собеседник агентства.
Александров окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска артист служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером Театра-студии Олега Табакова.
Фильмография Александрова насчитывает почти 150 кинолент. Самыми известными ролями стали работы в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый Нянь», «Папины дочки», «Воронины».