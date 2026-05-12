Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «Клятва Гиппократа» про амбициозного хирурга, начавшего работать в «неотложке». В проекте снимаются Константин Белошапка, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина и другие. Режиссер сериала — Никита Андриенко.
Главный герой — Виктор Живых (Белошапка), молодой и способный хирург с раздутым самомнением. Ради спасения пациента Виктор нарушает все инструкции и, плюнув на субординацию, вмешивается в операцию главврача (Деревянко). В качестве наказания его ссылают работать на скорую помощь.
Для Виктора работа в «неотложке» — унижение. Он не считает это настоящей медициной. Но каждый новый вызов сталкивает его талант и самоуверенность с реальной жизнью: пациентами, далекими от идеала, абсурдными ситуациями, начальством, которое не переспоришь, и чувствами, которые не вылечить простым рецептом. Сможет ли скорая «приземлить» Виктора и превратить высокомерного хирурга в настоящего врача? И главное — поймет ли он, что медицина не заканчивается операционной?
«Когда я впервые прочитал сценарий, меня зацепила честность. У нас часто показывают либо богов в белых халатах, либо уставших циников. А тут живые люди», — поделился Павел Деревянко.
«Если зритель после нашего сериала хоть раз задумается, что на скорой помощи работают обычные люди — со своими переживаниями и человеческими эмоциями, — мы все сделали правильно», — добавил актер.
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «Клятва Гиппократа» — «медицинская комедия, которая дает возможность открыть новую сериальную вселенную».
«Здесь действие разворачивается в месте, где каждый вызов идет не по плану и где в одном дне уживаются юмор, усталость и живые человеческие реакции», — отметил продюсер.
Сериал будет выходить на телеканале ТНТ.