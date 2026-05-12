Павел Деревянко играет хирурга в комедии «Клятва Гиппократа»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок комедийного сериала про будни врачей скорой помощи
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках сериала «Клятва Гиппократа»
Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «Клятва Гиппократа» про амбициозного хирурга, начавшего работать в «неотложке». В проекте снимаются Константин Белошапка, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина и другие. Режиссер сериала — Никита Андриенко.

Главный герой — Виктор Живых (Белошапка), молодой и способный хирург с раздутым самомнением. Ради спасения пациента Виктор нарушает все инструкции и, плюнув на субординацию, вмешивается в операцию главврача (Деревянко). В качестве наказания его ссылают работать на скорую помощь.

Павел Деревянко на съемках сериала «Клятва Гиппократа»
Для Виктора работа в «неотложке» — унижение. Он не считает это настоящей медициной. Но каждый новый вызов сталкивает его талант и самоуверенность с реальной жизнью: пациентами, далекими от идеала, абсурдными ситуациями, начальством, которое не переспоришь, и чувствами, которые не вылечить простым рецептом. Сможет ли скорая «приземлить» Виктора и превратить высокомерного хирурга в настоящего врача? И главное — поймет ли он, что медицина не заканчивается операционной?

Константин Белошапка на съемках сериала «Клятва Гиппократа»
Павел Деревянко и Константин Белошапка на съемках сериала «Клятва Гиппократа»
«Когда я впервые прочитал сценарий, меня зацепила честность. У нас часто показывают либо богов в белых халатах, либо уставших циников. А тут живые люди», — поделился Павел Деревянко.

«Если зритель после нашего сериала хоть раз задумается, что на скорой помощи работают обычные люди — со своими переживаниями и человеческими эмоциями, — мы все сделали правильно», — добавил актер.

Павел Деревянко на съемках сериала «Клятва Гиппократа»
Сергей Дьяков и Юлия Топольницкая на съемках сериала «Клятва Гиппократа»
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, «Клятва Гиппократа» — «медицинская комедия, которая дает возможность открыть новую сериальную вселенную».

«Здесь действие разворачивается в месте, где каждый вызов идет не по плану и где в одном дне уживаются юмор, усталость и живые человеческие реакции», — отметил продюсер.

Ольга Тумайкина на съемках сериала «Клятва Гиппократа»
Сериал будет выходить на телеканале ТНТ.