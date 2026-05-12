Садальский рассказал, почему квартира Арининой досталась не племянникам, а Пеговой

Ирина Пегова на премьере фильма «Один хороший день», фото: пресс-служба
Квартира в центре Москвы и дача под Истрой, принадлежавшие заслуженной артистке РСФСР Людмиле Арининой, отошли не ее родственникам, а актрисе Ирине Пеговой. Об этом сообщил Станислав Садальский в своем телеграм-канале, сообщает Life.ru.

По словам Садальского, племянники покойной вспомнили о ней только после смерти, когда узнали о наследстве. Они попытались оспорить завещание через суд, но безуспешно. Зато Пегова, по его информации, ухаживала за Арининой восемь лет: приносила горячую еду, помогала по хозяйству и просто была рядом, пока родные куда-то исчезли.

Людмила Аринина
«Людмила Аринина ушла из жизни, но свое наследство оставила не племянникам, а прекрасной актрисе Ирине Пеговой — которая восемь лет была рядом, привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжелые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли. Племянники в падучей мгновенно побежали в суд оспаривать завещание. План был банальный — выставить “любимую родственницу” дурочкой», — написал он.

Напомним, что в марте Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни, немного не дожив до векового юбилея. Причиной смерти стала возрастная сердечная недостаточность. Близкие актрисы отметили, что в последнее время поддерживали с ней связь по телефону. Сердце артистки на сотом году жизни было уже очень слабым.