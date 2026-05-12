Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера показал фото с матерью

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера впервые за долгое время показал публике свою мать. Джозеф Баэна опубликовал в блоге снимок, сделанный во время соревнований. На кадре рядом с ним стоит его родительница, которая пришла поддержать спортсмена. Этот пост он посвятил именно ей.
Милдред Патрисия Баэна проработала домработницей в семье Шварценеггеров почти 20 лет. Их общий сын родился в 1997 году. Однако сам актер признался в своем отцовстве только спустя 14 лет — на сеансе семейной терапии у психолога. Именно тогда он рассказал правду своей жене Марии Шрайвер.
По словам звезды «Терминатора», супруга была «раздавлена» этим известием и сразу подала на развод. Шварценеггер до сих пор винит себя за ту боль, которую причинил ей и детям.