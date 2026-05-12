Комиссия Госсовета рассмотрит, как будут применять новые требования к кино в РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям во время своей работы в 2026 году рассмотрит, как будут применяться новые требования к произведениям искусства, в том числе фильмам и сериалам, а также поддержит работу по их адаптации к реальной практике, сообщил ТАСС глава комиссии губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Все, что касается культуры, всегда вопрос очень сложный, вызывающий дискуссии в обществе. И один из вопросов, на котором мы сосредоточимся в рамках работы комиссии, экспертного совета при комиссии, — это как оснастить 809-й указ президента понятным инструментарием, каким образом их трансформировать в политику, в культурную политику, в социальную политику, в образовательную политику? Посмотрим, как все это будет на практике применяться, и как будет проводиться оценка, экспертиза этого соответствия. Это сложно, но мы работаем, и это может звучать несколько научно и методологически, но это очень важно — определиться с тем, что мы хотим сказать искусству и через искусство», — сказал Развожаев.
Он пояснил, что все 17 ценностей, которые описаны в указе № 809, понятны и обоснованны для российского общества. Но возникает вопрос, как сформулировать методику для их трансляции в общество, какие инструменты описать в нормативных актах.
«Мы уже разобрались с понятиями, провели достаточно много работы экспертной по этому поводу, свои соображения в Министерство культуры РФ отправили, в Министерство юстиции РФ. Теперь это надо в нормативную базу воплощать, ведь сейчас активно начала формироваться нормативная база по ценностям», — уточнил Развожаев.
Выступая на заседании итоговой коллегии Минкультуры РФ, глава комиссии Госсовета напомнил, что уже начата работа по оценке аудиовизуального контента, который с 1 марта можно запрещать к показу на онлайн-сервисах, если он не соответствует российским ценностям. Причем проверку может инициировать любой гражданин РФ, подав жалобу, однако только эксперты могут решить, действительно ли контент не соответствует требованиям.
«Я бы хотел сегодня акцентировать внимание, выражаясь официальным языком, на правоприменительной практике. Последние новости, которые возникают, показывают и демонстрируют некоторые тревожные тенденции в том дискурсе, который разворачивается вокруг формального уже, так сказать, и юридического применения приказа № 809. Наша общая задача — власти, экспертного сообщества, граждан — с помощью открытого диалога, конструктивного сотрудничества выбрать наилучший путь защиты традиционных духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул Развожаев.