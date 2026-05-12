Российские дистрибьюторы представят в Каннах новые проекты РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания Art Pictures Distribution представит международным байерам на кинорынке March du Film в Каннах новые российские проекты, среди которых «Хоттабыч», «Альпийская баллада», «Варвара-краса», «Спящая красавица» и «Пропасть», сообщили ТАСС в дистрибьюторской компании. Отдельным событием станет специальный показ фильма «Буратино», права на который уже проданы более чем в 50 стран мира.
«Art Pictures Distribution представит проекты на международном кинорынке, который пройдет с 12 по 20 мая в рамках Каннского кинофестиваля, а также покажет партнерам новую экранизацию “Буратино”. В рамках кинорынка Art Pictures Distribution (входит в холдинг “Национальная медиа группа”) представит международным байерам и партнерам новые проекты. Среди них: “Хоттабыч”, “Альпийская баллада”, “Варвара-краса”, “Спящая красавица”, “Пропасть”, “Приключения мамонтенка” и другие», — говорится в сообщении.
Кроме того, Art Pictures Distribution покажет зарубежным партнерам анимационный фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы», производством которого занимается Bazelevs. Режиссером выступил Александр Войтинский.
Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, международная дистрибуция остается одним из приоритетных направлений компании. «Развитие международной дистрибуции и кооперации — один из фокусов НМГ, только в прошлом, 2025 году, контент НМГ был продан в 90 стран мира. Мы убеждены, что каждая из представленных на рынке картин — будь то “Альпийская баллада”, или новая экранизация “Буратино” несет в себе уникальный отпечаток нашей культурной ДНК и открывает новые горизонты для диалога между Россией и миром», — подчеркнула она.