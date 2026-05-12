«Театральный поезд» будет сопровождать песня в исполнении Безрукова и Расторгуева

Всероссийский проект «Театральный поезд» — это культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД РФ). 12 мая поезд отправляется в путь по маршруту Владивосток — Москва. А 27 мая состоится отправление театрального состава из Севастополя в Москву. Кульминацией проекта станет прибытие обоих поездов в один день, 30 июня, в столицу России. Пассажирами станут театральные коллективы, которые везут свои спектакли в города соседних регионов.