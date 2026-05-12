«Театральный поезд» будет сопровождать песня в исполнении Безрукова и Расторгуева

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Специально для проекта «Театральный поезд», который призван объединить культурное пространство России, написал песню композитор Игорь Матвиенко, а в числе ее исполнителей оказались Сергей Безруков и Николай Расторгуев. Об этом в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» рассказал начальник управления проектной деятельности Союза театральных деятелей РФ Евгений Соломин.
«То, что государство нашло возможность [проведения] такого гастрольного тура — это уникальное событие, конечно. Игорь Матвиенко даже написал специальную песню для “Театрального поезда”. Ее исполнили Сергей Безруков, Николай Расторгуев и молодая актриса театра Табакова Софья Бейман. Эта песня будет звучать при встрече и отправке поездов на каждой станции», — сказал Соломин.
Всероссийский проект «Театральный поезд» — это культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России (СТД РФ). 12 мая поезд отправляется в путь по маршруту Владивосток — Москва. А 27 мая состоится отправление театрального состава из Севастополя в Москву. Кульминацией проекта станет прибытие обоих поездов в один день, 30 июня, в столицу России. Пассажирами станут театральные коллективы, которые везут свои спектакли в города соседних регионов.
«Этот поезд сшивает театральное пространство России, все региональные отделения единой нитью прошивает. Нам это очень трепетно, нам это очень дорого, мы с удовольствием откликнулись, и правительство региона откликнулось, и железная дорога откликнулась», — отметил художественный руководитель екатеринбургского Дома актера, член правления Свердловского регионального отделения СТД РФ Илья Скворцов.
По мере продвижения составов к столице России театры-пассажиры будут сменять друг друга — всего их будет 115. Запланирована остановка «Театрального поезда» в 43 городах. В каждом из них предусмотрено проведение двухдневного фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.