В «Симпсонах» предсказали вспышку опасного вируса на круизном лайнере 14 лет назад

Создатели «Симпсонов» снова удивили совпадением с реальностью. На этот раз внимание на сюжетную параллель обратила газета The Daily Mirror: оказалось, что культовый мультсериал предсказал вспышку хантавируса на круизном лайнере. Речь идет об эпизоде, который вышел еще в 2012 году.
В 19-й серии 23-го сезона Гомер, Мардж и их дети Барт, Лиза и Мэгги отправляются в путешествие на огромном корабле. Идиллия рушится в один миг: по судну разносятся звуки сирен, а по телевизору выступает генерал Уильям Салливан. Он предупреждает пассажиров о стремительном распространении опасного вируса под названием «Пандора». Сразу после этого на лайнере начинается паника.
Авторы мультсериала уже почти 40 лет славятся своей способностью угадывать громкие мировые события. В их активе — предсказание победы Дональда Трампа на выборах президента США.
«Симпсоны» идут более чем в 100 странах, включая Россию, и собрали внушительную коллекцию наград, в том числе 37 премий «Эмми» (телевизионный аналог «Оскара»).
Реальная история с хантавирусом развернулась 4 мая. Лайнер MV Hondius следовал через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров проявились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на борт именно из Аргентины. Как сообщает ВОЗ, заражение подтвердилось у 11 человек, находившихся на судне.