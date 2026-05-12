Максим Матвеев, который в 2020 году объявил об уходе из театра ради семьи и киносъемок, снова выйдет на подмостки. Уже в ближайшее время он начнет репетиции спектакля «Опера нищих» по пьесе Бертольта Брехта на сцене Театра имени Пушкина.
Режиссером постановки выступит Евгений Писарев. 43-летний актер признался, что долго ждал подходящего момента.
«Я знал, что если вернусь в театр, то только ради материала, который меня зажжет. И Евгений Писарев, с которым мы выпускали „Кинастона“ в Театре Табакова, мне такое предложение сделал. Я приступаю к репетициям „Оперы нищих“ Бертольта Брехта в Театре Пушкина», — рассказал артист в интервью изданию Коммерсант Weekend.
По словам звезды сериала «Секс. До и после», его привлекает в театре возможность быть злободневным, ироничным и выводящим из зоны комфорта, а также разрушающим различные установки общества о себе. Он также раскрыл смысл названия постановки.
«„Нищие“ в этом контексте — те, кто из-за своих установок и потребностей перестал видеть людей в других, перестал их ценить. Мне нравится этот контекст. Он неприятный, но искусство, на мой взгляд, должно задавать неприятные вопросы», - отметил артист.
Оказывается, возвращение на сцену обещает стать для актера серьезным вызовом, а главная трудность — это вокальная партия.
«В постановке есть амбициозная задачка для меня: это все-таки опера, то есть надо петь. А я в последний раз пел на экзамене в Школе-студии МХАТ на третьем курсе», — поделился артист.
При этом он предупредил, что не собирается радовать публику идеальным вокалом. Супруг Елизаветы Боярской сослался на замысел самого Брехта.
«В рекомендациях к первой редакции пьесы Брехт пишет: надо брать драматических артистов, которые не умеют петь. И в этом тоже получается провокация: со сцены звучат не только неприятные смыслы, но и неприятные голоса. Но я, конечно, буду стараться, даром что у моего героя Мэкки-Ножа приличный репертуарчик», — добавил он.
Напомним, до 2020 года Максим Матвеев служил в Московском театре Олега Табакова. Он принял решение временно отказаться от театральных проектов.
В 2022 году в программе «Кино в деталях» в разговоре с ведущим Федором Бондарчуком артист объяснял свой уход тем, что «не нашел достаточной степени мотивации этим заниматься» и хотел больше времени проводить с семьей. После ухода из театра Матвеев сосредоточился на работе в кино.