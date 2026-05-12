Фильм «Мой дед» — российская приключенческая драма режиссера Святослава Власова, в центре которой — история непростых отношений деда и внука на фоне суровой сибирской природы. Главные роли в картине исполнили Владимир Гостюхин и Всеволод Клименок. Также в фильме снялись Ирина Пегова, Константин Чепурин, Артем Ткаченко и другие актеры.
По сюжету 12-летний Ваня после гибели родителей переезжает в глухую сибирскую деревню к своему деду Савельичу — суровому леснику, привыкшему к жизни вдали от цивилизации. Мальчик тяжело переживает трагедию и страдает тревожным расстройством, поэтому дед решает помочь внуку справиться со страхами и научить его выживать в дикой природе.
Все меняется после того, как герои становятся свидетелями падения метеорита. Савельич и Ваня отправляются в опасную экспедицию через тайгу к месту предполагаемого падения небесного тела. Это путешествие превращается не только в серьезное испытание на прочность, но и в путь к взаимопониманию. На фоне суровых сибирских пейзажей герои учатся доверять друг другу, принимать сложные решения и преодолевать собственные страхи.
Локации, где снимали фильм «Мой дед» (2025)
Съемки фильма проходили в Красноярском крае и частично в Санкт-Петербурге. Рассмотрим их подробнее.
Красноярский край
Основная часть съемок проходила в труднодоступных локациях Красноярского края. Создатели картины специально искали места с суровой и практически нетронутой природой, чтобы передать атмосферу настоящей сибирской тайги и полной оторванности от цивилизации.
Одной из ключевых площадок стал заповедник «Красноярские Столбы» — знаменитый природный комплекс со скальными массивами, густыми лесами и сложным рельефом. Здесь снимали часть сцен путешествия Вани и Савельича через тайгу. Еще одной важной локацией стали Манские скалы, расположенные рядом с рекой Маной. Благодаря дикой природе и труднопроходимой местности эти места идеально подошли для сцен опасной экспедиции героев.
Съемочная группа также работала в поселке Памяти 13 Борцов, а также в поселке Мина, на берегу реки Маны и в окрестностях Дивногорска и Емельяновского муниципального округа. Многие площадки находились вдали от дорог и населенных пунктов, поэтому для перевозки техники и участников съемок использовали гусеничные болотоходы, вездеходы МЧС и другую специализированную технику. Консультационную и организационную поддержку проекту оказывало «Енисей кино».
Санкт-Петербург
Часть съемок фильма «Мой дед» проходила в Санкт-Петербурге. В частности, здесь снимали отдельные сцены с рысью, тогда как остальные эпизоды с участием животного создавались уже в Красноярске. Такой подход позволил съемочной группе безопасно и технически точно организовать работу с хищником.
Интересные факты о съемках фильма «Мой дед» (2025)
Съемочный процесс фильма «Мой дед» сопровождался рядом любопытных деталей, связанных как с долгой историей проекта, так и с непростыми условиями производства.
- Сценарий Святослава Власова лежал на полке более 10 лет, прежде чем попал к продюсерам и был запущен в работу.
- Изначально на роль деда был утвержден другой актер, однако в процессе подготовки к съемкам выяснилось, что он не сможет участвовать в проекте. В результате продюсеры обратились к Владимиру Гостюхину. После знакомства со сценарием он признался: «Да, мне будет очень тяжело, но эта роль будто написана именно для меня». Актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Минске, где также объявил о завершении карьеры, сказав зрителям: «Я не говорю вам „прощайте“, я говорю „до свидания“».
- Исполнитель роли Вани, Всеволод Клименок, попал в проект практически случайно: изначально он не входил в число основных претендентов, однако пробы изменили решение создателей, и именно он был утвержден на роль.
- Съемки в Красноярском крае проходили в труднодоступных местах, поэтому добираться до локаций приходилось на гусеничных болотоходах, вездеходах МЧС и другой специализированной технике. Для доставки оборудования привлекали даже бронзового призера чемпионата России по гонкам на грузовиках по бездорожью.
- Композитор Александр Девятьяров отмечал участие в проекте с особым эмоциональным откликом: «Счастлив быть частью этого фильма! Спасибо всей команде — мы сделали это!».