Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 83-летней матерью, известной актрисой

Актриса поздравила всех с международным Днем матери
Гвинет Пэлтроу с дочерью и мамой, фото: соцсети

Гвинет Пэлтроу в личном блоге разместила редкое фото со своей матерью, актрисой Блайт Даннер, и дочерью Эппл Мартин. 53-летняя актриса сделала селфи со своими родственницами в домашней обстановке. Она разместила кадр в честь международного Дня матери, который в 2026 году отмечали 10 мая.

«С Днем матери. С любовью обращаюсь ко всем удивительным женщинам, которые воспитали нас, любили нас и указывали нам правильный путь», — подписала снимок звезда фильма «Влюбленный Шекспир».

Пользователи сети отметили, что родственницы очень похожи между собой.

«Прекрасная фотография трех поколений», «Мама — твой близнец. Вы прекрасны, и никакие фильтры не нужны», «Желаю вам увидеть детей и внуков Эппл. С Днем матери», «Три красотки», — писали они.

Блайт ДаннерИсточник: Legion-Media

Гвинет Пэлтроу родилась в творческой семье, связанной с кино. Ее папа — Брюс Пэлтроу — режиссер и продюсер. Мама Блайт Даннер — известная актриса. Она снималась в таких картинах, как «Любя Молли», «Мир будущего», «Повелитель приливов», «Знакомство с родителями», «Когда мы были взрослыми», «Знакомство с Факерами» и других.

Пэлтроу была замужем с музыкантом Крисом Мартином. В этом браке родились дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году звезды развелись. Спустя четыре года актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака.

Ранее Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин воссоединились ради выпускного дочери. Эппл получила диплом по специальности «Право, история и общество».