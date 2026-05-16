Создатели «Хокума» рассказали, почему современного зрителя стало сложнее напугать

К выходу мистического фильма ужасов «Хокум» его режиссер Дэмиэн МакКарти и исполнитель главной роли Адам Скотт дали интервью Кино Mail, в котором порассуждали о том, насколько сложно сегодня стало угодить поклонникам жанра.
По словам МакКарти, создателям хорроров теперь приходится больше стараться, чтобы удивить зрителей. «Они всегда ожидают, что сейчас что-то произойдет, для них все предсказуемо. Люди видели все. Но хорошая новость в том, что сейчас в жанре нет единого тренда. Снимают очень разные фильмы: от крайне жестоких до научно-фантастических ужасов. В жанре происходит много интересного», — рассказал постановщик.
Дополняя ответ коллеги, Адам Скотт поделился мыслями об экзистенциальной тревоге, которая сегодня чувствуется во всем мире.
«Чтобы напугать ради развлечения, нужно быть особенно оригинальным. Потому что переплюнуть наших лидеров довольно сложно… Так что, если говорить о развлекательном контенте, который пугает, он должен идти как бы в противоположном направлении», — отметил звезда «Разделения».