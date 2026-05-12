Сериал «Эйфория» раскритиковали из-за жестокого обращения с женскими персонажами

Зрители раскритиковали сериал за издевательства над персонажем Сидни Суини
Кадр из сериала «Эйфория» (3 сезон)

Сериал «Эйфория» попал под шквал критики после выхода нового эпизода. Зрители обвинили создателей в жестоком обращении с женскими персонажами. Информацию об этом распространило издание Daily Mail.

В центре скандала оказалась сцена с участием Сидни Суини. Ее героиня Кэсси, которая в сюжете работает вебкам-моделью на платформе OnlyFans, превратилась в «великаншу». Такой прием использовали для съемок контента в стиле «макрофилии» — это сексуальная фантазия, где фигурируют гигантские люди.

По сюжету актриса сначала разгромила крошечный макет города. Затем она разделась и грудью разрушила небоскреб. Пользователи сети жестко отреагировали на эту сцену.

«Это позор. Мне не хватает того, каким был этот сериал раньше», «Как можно было перейти от истории об уязвимой девушке-подростке с психическим заболеванием и зависимостью к отвратительным и жестоким издевательствам над женщинами в третьем сезоне?», — написали поклонники шоу в соцсети.