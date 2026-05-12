Елена Соловей сыграла первую за 10 лет роль в картине со Скарлетт Йоханссон

79-летняя звезда «Рабы любви» снялась в ретро-фильме «Бумажный тигр»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Елена Соловей, Кадр из шоу "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ)
Елена Соловей, Кадр из шоу "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ)

Народная артистка РСФСР Елена Соловей появится в фильме Джеймса Грэя «Бумажный тигр», где главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер и Майлз Теллер

79-летняя звезда фильмов «Раба любви», «Вам и не снилось…» и других советских картин не первый раз сотрудничает с режиссером Джеймсом Грэем. Актриса появлялась в его «Затерянном городе Z», «Роковой страсти», «Хозяевах ночи». 

Елена Соловей в фильме «Раба любви»
Елена Соловей в фильме «Раба любви»

Ретро-драма «Бумажный тигр» расскажет о двух братьях, мечтающих разбогатеть. В погоне за «американской мечтой» они оказываются в эпицентре разборок русской мафии. Когда их семьям начинает угрожать опасность, близким приходится совершить жизненно важный выбор. Какого именно персонажа сыграет Соловей в картине пока неизвестно.

Фильм покажут в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 16 мая. В мировой прокат «Бумажный тигр» выйдет осенью 2026 года.

Смотрите также фоторепортаж со съемок «Бумажного тигра» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в ретро-образах.