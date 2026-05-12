Народная артистка РСФСР Елена Соловей появится в фильме Джеймса Грэя «Бумажный тигр», где главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер и Майлз Теллер.
79-летняя звезда фильмов «Раба любви», «Вам и не снилось…» и других советских картин не первый раз сотрудничает с режиссером Джеймсом Грэем. Актриса появлялась в его «Затерянном городе Z», «Роковой страсти», «Хозяевах ночи».
Ретро-драма «Бумажный тигр» расскажет о двух братьях, мечтающих разбогатеть. В погоне за «американской мечтой» они оказываются в эпицентре разборок русской мафии. Когда их семьям начинает угрожать опасность, близким приходится совершить жизненно важный выбор. Какого именно персонажа сыграет Соловей в картине пока неизвестно.
Фильм покажут в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 16 мая. В мировой прокат «Бумажный тигр» выйдет осенью 2026 года.
Смотрите также фоторепортаж со съемок «Бумажного тигра» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в ретро-образах.