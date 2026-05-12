Звезда «Квартета И» о коллективе: «Мы как муж с женой»

Актер Камиль Ларин заявил, что участники «Квартета И» делят заработок на стороне
Актер и комик Камиль Ларин в интервью «Леди Mail» назвал творческий коллектив «Квартет И» семьей.

«Мы как муж с женой, но только не спим друг с другом. И, как у мужа с женой, у нас есть какие-то и разногласия, и обсуждения совместные», — поделился артист.

Комик уточнил, что участники коллектива могут «ходить налево» и участвовать в других проектах. При этом звезды «Квартета И» делят поровну все, что зарабатывают на стороне.

«Квартет И»Источник: Алексей Молчановский

«Это такая коммунистическая система, которая работает в нашей команде много лет. Ребята пишут сценарии, а я, допустим, работаю где-то и зарабатываю деньги. Это все и есть совместный труд, облагораживающий человека», — отметил юморист.

Ларин отметил, что вне работы он и его коллеги Александр ДемидовРостислав Хаит и Леонид Барац обсуждают женщин, дружбу, спорт, политику и мировые новости. Актера лично интересуют темы любви и взаимоотношений.

«Того, как сложно порой найти общий язык с людьми. И если не прилагать усилий, то можно всё порушить вокруг себя, оставив одни руины. Но это, конечно же, понимаешь только с годами, по молодости лет имея привычку сжигать мосты», — рассказал комик.

Ранее «Квартет И» раскрыл, когда выпустит новый фильм.