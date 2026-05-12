Любимова: господдержку в этом году получат около 140 отечественных фильмов

«В 2025 году было поддержано производство 154 кинокартин: 50 — игровых фильмов, 63 — неигровых и 41 анимационная работа. В прошлом году общие сборы российского проката достигли 50,7 млрд рублей. Десять отечественных картин преодолели порог в 1 млрд рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее 140 отечественным кинофильмам», — сказала министр.