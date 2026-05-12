Любимова: господдержку в этом году получат около 140 отечественных фильмов

Министр культуры отметила, что ведомство регулярно проводит отборы на поддержку производства игрового авторского кино, фильмов для детей и юношества, документального кино и анимации
Ольга Любимова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министерство культуры планирует поддержать не менее 140 отечественных фильмов в 2026 году. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова на заседании итоговой коллегии Минкультуры РФ.

«В 2025 году было поддержано производство 154 кинокартин: 50 — игровых фильмов, 63 — неигровых и 41 анимационная работа. В прошлом году общие сборы российского проката достигли 50,7 млрд рублей. Десять отечественных картин преодолели порог в 1 млрд рублей кассовых сборов. В этом году будет оказана поддержка не менее 140 отечественным кинофильмам», — сказала министр.

Она напомнила, что министерство на регулярной основе проводит отборы на поддержку производства игрового авторского кино, фильмов для детей и юношества, документального кино и анимации.

«Важно, что все подаваемые проекты должны соответствовать приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства на соответствующий год, утверждаемым министерством культуры, а также целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей», — резюмировала глава ведомства.