Франшиза «Пункт назначения» давно стала чем-то большим, чем просто набор подростковых хорроров про несчастные случаи. Это серия фильмов, в которой главным злодеем выступает сама смерть — невидимая, терпеливая и изобретательная. Каждый новый фильм строится по похожей схеме: кто-то получает жуткое предчувствие катастрофы, спасает себя и еще нескольких человек, а затем начинается кровавый отсчет. Эта повторяющаяся формула неожиданно превратила франшизу в один из самых узнаваемых хоррор-циклов 2000-х. Если коротко: сегодня серия насчитывает шесть фильмов. Лучше всего их смотреть по дате выхода. Но есть одна хитрость: пятая часть оказывается приквелом, поэтому существует и внутренний хронологический порядок просмотра.
Все части «Пункт назначения» по порядку выхода
Фильмы серии «Пункт назначения» выходили с 2000 по 2025 год, постепенно превращаясь из обычного молодежного хоррора в одну из самых узнаваемых жанровых франшиз XXI века. Каждая новая часть меняла место катастрофы — от самолета и скоростной трассы до американских горок и подвесного моста, — но сохраняла главное правило: смерть всегда возвращается за теми, кому удалось ее обмануть. Ниже — все части франшизы по порядку выхода, с кратким описанием сюжета и особенностями каждого фильма.
1. Пункт назначения (2000)
Первый фильм франшизы и одновременно один из самых влиятельных подростковых хорроров начала нулевых. Режиссером картины выступил Джеймс Вонг, а сама идея выросла из неиспользованного сценария для «Секретных материалов».
Старшеклассник Алекс Браунинг (Девон Сава) садится в самолет рейса 180, который должен лететь в Париж. За несколько секунд до взлета парень видит страшное видение: лайнер взрывается в воздухе. В панике Алекс устраивает скандал, из-за чего его вместе с несколькими пассажирами снимают с рейса. Спустя мгновение самолет действительно взрывается.
Но спасение оказывается временным. Смерть начинает возвращаться за каждым выжившим — причем максимально жестокими и абсурдными способами.
Почему фильм стал культовым:
превратил бытовые вещи в источник страха;
ввел концепцию «невидимого убийцы»;
сделал случайность главным инструментом хоррора;
породил фобию авиаперелетов.
2. Пункт назначения 2 (2002)
Сиквел режиссера Дэвида Р. Эллиса многие поклонники франшизы до сих пор считают лучшей частью серии. Здесь окончательно формируется фирменная структура «Пункта назначения»: длинная вступительная катастрофа, цепочка намеков и почти математическая последовательность смертей.
Главная героиня Кимберли Корман (А. Дж. Кук) видит чудовищную аварию на шоссе: грузовик теряет бревна, машины сталкиваются друг с другом, а трасса превращается в кладбище из металла и огня. Девушка успевает перекрыть дорогу и спасает нескольких человек. Но очень скоро становится ясно: смерть просто изменила маршрут.
Особенно интересно, что второй фильм напрямую связан с первой частью. Здесь появляется Клэр Риверс (Эли Лартер) — одна из выживших рейса 180, а сама история начинает объяснять внутреннюю «логику» смерти.
Главная причина популярности второй части:
Сцена с бревнами на трассе стала одной из самых известных аварий в истории хорроров. Для многих зрителей после этого фильма поездки за лесовозами превратились в отдельный источник тревоги.
3. Пункт назначения 3 (2006)
Третья часть снова возвращает франшизу к подростковому хоррору. На этот раз трагедия происходит в парке аттракционов: Венди Кристенсен (Мэри Элизабет Уинстэд) видит, как американские горки сходят с рельсов, убивая десятки людей.
После спасения нескольких подростков начинается знакомая игра со смертью. Но у третьей части появляется собственная фишка — фотографии. На снимках героиня замечает детали, которые предсказывают будущую гибель выживших.
Фильм особенно любят поклонники эстетики хорроров 2000-х: неоновые аттракционы, солярии, спортивные залы, фотокамеры и ощущение бесконечного подросткового лета здесь работают почти так же хорошо, как сами сцены смерти.
4. Пункт назначения 4 (2009)
Самая спорная часть франшизы. Четвертый фильм вышел в эпоху бума 3D-кино, поэтому авторы сделали ставку прежде всего на зрелищность и максимально натуралистичные сцены гибели.
На гонках NASCAR Ник О’Бэннон (Бобби Кампо) видит страшную катастрофу: машины врезаются в трибуны, металл разлетается во все стороны, а зрители гибнут прямо на стадионе. Герой успевает вывести друзей наружу, но смерть вновь начинает охоту.
У фильма самая низкая оценка среди основных частей серии, но здесь создатели довели до абсурда фирменную механику случайностей. Иногда четвертая часть напоминает черную комедию — настолько нелепыми и гипертрофированными становятся смерти персонажей.
5. Пункт назначения 5 (2011)
После спорного четвертого фильма франшиза вернулась к более мрачному и напряженному тону.
Во время корпоративной поездки Сэм Лоутон (Николас Д’Агосто) видит обрушение подвесного моста. Нескольким людям удается выжить, но вскоре начинается уже привычная цепочка смертей.
Главный сюрприз фильма — финал. Он превращает картину в приквел первой части и замыкает всю франшизу в единый цикл. Поэтому смотреть «Пункт назначения» по порядку хронологии можно с пятого фильма, но эмоционально гораздо сильнее он работает как финальная точка после предыдущих частей.
Почему пятую часть ценят фанаты:
возвращение мрачной атмосферы;
более серьезный тон;
один из лучших финалов франшизы;
неожиданная связь с оригинальным фильмом.
6. Пункт назначения: Узы крови (2025)
Новая глава франшизы вышла спустя четырнадцать лет после предыдущего фильма. Режиссерами картины стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн.
На этот раз история строится вокруг семейного проклятия. Студентку Стефани (Кейтлин Санта Хуана) мучают кошмары о гибели родственников, а вскоре выясняется, что много лет назад ее бабушка сумела избежать смерти во время катастрофы в башне-ресторане Skyview.
«Узы крови» расширяют мифологию серии и делают акцент не только на случайных выживших, но и на последствиях, которые тянутся через поколения.
Порядок просмотра «Пункт назначения» по хронологии событий
Если смотреть фильмы согласно внутренней временной линии франшизы, порядок будет таким:
2. Пункт назначения;
Для первого знакомства с франшизой такой вариант подходит не лучшим образом. Пятая часть специально построена как сюжетная ловушка: она работает гораздо эффектнее, если зритель уже знает правила этой вселенной. Поэтому оптимальный вариант — смотреть фильмы именно по дате выхода.
Почему франшиза до сих пор работает
Главный секрет «Пункта назначения» в том, что серия пугает не монстрами и не маньяками. Она превращает в источник страха обычную жизнь: самолет, лифт, солярий, бассейн, автомойку или поездку по трассе.
После этих фильмов начинаешь подозрительно смотреть на строительные леса, стеклянные панели и грузовики с плохо закрепленным грузом. Из-за этой бытовой узнаваемости франшиза пережила десятки других подростковых слэшеров начала 2000-х.