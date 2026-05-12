Франшиза «Пункт назначения» давно стала чем-то большим, чем просто набор подростковых хорроров про несчастные случаи. Это серия фильмов, в которой главным злодеем выступает сама смерть — невидимая, терпеливая и изобретательная. Каждый новый фильм строится по похожей схеме: кто-то получает жуткое предчувствие катастрофы, спасает себя и еще нескольких человек, а затем начинается кровавый отсчет. Эта повторяющаяся формула неожиданно превратила франшизу в один из самых узнаваемых хоррор-циклов 2000-х. Если коротко: сегодня серия насчитывает шесть фильмов. Лучше всего их смотреть по дате выхода. Но есть одна хитрость: пятая часть оказывается приквелом, поэтому существует и внутренний хронологический порядок просмотра.