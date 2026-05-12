Режиссер Котт отметил жанровое разнообразие в российском кино

Продюсер и сценарист также обратил внимание на рост интереса в отрасли к семейной тематике и женским историям
Владимир Котт
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский кинематограф сегодня отличается большим жанровым и тематическим разнообразием. Такое мнение ТАСС высказал режиссер, продюсер и сценарист Владимир Котт.

«Программа российского кино сейчас абсолютно разная, и это очень важно. Это как меню: есть салат, первое, второе, десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно», — сказал Котт.

Котт также обратил внимание на одну из ключевых тенденций современного российского кино — рост интереса к семейной тематике и женским историям. «Очень много девушек-режиссеров и очень много семейных, женских проблем в фильмах. Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи. И это та тенденция, к которой мы идем», — подчеркнул режиссер.

Комментируя инициативу о возможном воссоздании Госкино, Котт отметил, что его функции уже фактически выполняет департамент кинематографии Министерства культуры РФ. «В моем понимании Госкино у нас уже есть — это департамент кинематографии министерства культуры. Это государственный орган, который отвечает не только за финансирование, но и за редактирование, за кинозалы», — сказал он.