Ирина Гринева появилась на публике с мужем Максимом Шабалиным

Актриса Ирина Гринева и ее муж, фигурист Максим Шабалин, вместе вышли в свет. Супруги посетили открытие фестиваля «Малая земля» в Новороссийске. Кадрами с красной дорожки артистка поделилась в своем личном блоге.
«Мой муж — председатель жюри короткого метра, а я рядом», — написала знаменитость.
В 2023 году Шабалин представил свой дебютный полнометражный фильм «Времена года». Картина принесла ему награду в номинации «Лучший режиссер-дебютант». Кроме того, на международном фестивале в Мексике отметили игру Гриневой, которая исполнила главную роль.
Сюжет драмы рассказывает о балерине Мариинского театра Наталье, готовящейся к премьере. Сценарий фигурист написал самостоятельно, чем удивил своих поклонников.
Ранее актриса рассказывала, что супруг скрывал от нее свою учебу во ВГИКе. Позже он просто пригласил ее на съемки своего короткого метра. По словам звезды, муж не хотел, чтобы ее известность влияла на его путь в режиссуре. Гринева подчеркивала, что восхищается талантами возлюбленного и не мешает его творческому развитию.
