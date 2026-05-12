Молодая жена 76-летнего Ричарда Гира показала фото с детьми от актера

Супруга Ричарда Гира впервые за долгое время показала их общих сыновей без ретуши. Алехандра Гир выложила в соцсети редкие кадры, приурочив публикацию ко Дню матери.
«Материнство — это самая тяжелая работа, которую я когда-либо делала, и также самая священная. Она требует от нас быть сильными, когда мы устали, мягкими, когда мир жесток, терпеливыми, когда нас переполняют эмоции, и любящими даже в те моменты, когда мы сами еще учимся. Я хочу почтить каждую мать, которая отдает все, часто тихо. Каждую женщину, которая не сдается. Пусть мы больше осознаем силу матерей. И больше поддерживаем друг друга», — написала журналистка.
У пары двое общих детей. Старшему, Александру, сейчас семь лет, а младшему, Джеймсу, — шесть. Кроме того, у Алехандры есть 13-летний сын Альберт от предыдущих отношений с Фридландом. Сам Ричард Гир вместе с семьей недавно переехал в Испанию — эту новость актер подтвердил в одном из своих интервью.
