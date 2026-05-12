Жена Джорджа Клуни вышла в свет в золотом платье с декольте

Юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни, вместе посетили светское мероприятие. Фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail.
11 мая супруги появились на вечере, который организовал фонд King’s Trust в Лондоне. Амаль выбрала для выхода золотое макси-платье с глубоким декольте. Образ дополнили туфли на каблуках, клатч, серьги и браслет. Стилисты уложили ее волосы в локоны и сделали вечерний макияж.
Джордж Клуни пришел в белой рубашке с галстуком, темно-синем костюме, черных туфлях и очках.
