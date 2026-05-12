Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сандра Буллок показала редкое фото со своими приемными детьми

Актриса поделилась архивными семейными снимками в честь Дня матери

Сандра Буллок поделилась редким фото со своими приемными детьми – 16-летним сыном Луи и 11-летней дочерью Лейлой. Голливудская актриса показала снимок в честь Дня матери, который в Америке отмечали 10 мая.

Сандра Буллок с детьми, фото: соцсети
Сандра Буллок с детьми, фото: соцсети

Кадр был сделан, когда дети звезды фильма «Мисс Конгениальность» были маленькими. Они позировали рядом со знаменитой матерью. В подборку Буллок добавила и архивные фото со своей покойной мамой Хельгой Мейер, а также бабушкой, которой тоже уже нет в живых.

«Все мамы, независимо от того, как вы ими стали, с Днем матери! Мы все объединены этой важной миссией на всю жизнь. Мама и Оми, спасибо вам за все то, чему вы меня научили. Мы все скучаем по вам. Простите, что была такой непослушной», – написала звезда.

Сандра Буллок с мамой и сестрой, фото: соцсети
Сандра Буллок с мамой и сестрой, фото: соцсети

Буллок признается, что старается как можно больше времени проводить с наследниками. Ради них она даже стала отказываться от съемок в кино.

Сандра Буллок с бабушкой, фото: соцсети
Сандра Буллок с бабушкой, фото: соцсети

Недавно мировая знаменитость снялась во второй части фильма «Практическая магия» вместе с Николь Кидман. Она согласилась принять участие в продолжении картины лишь потому, что у сына и дочери были каникулы.

«Я снималась в этом фильме, потому что у моих детей были каникулы во время съемок. Я не собираюсь жертвовать временем, которое провожу со своими детьми», — рассказала актриса на саммите CNBC Changemakers.

Напомним, Сандра Буллок в 2010 году усыновила Луи, в 2015-м — Лейлу. В 2015-м звезда начала встречаться с Брайаном Рэндаллом.

Он также оформил опекунство над детьми и стал их приемным отцом. В августе 2023-го фотограф ушел из жизни. Он умер от бокового амиотрофического склероза. Ему было 57 лет.

Ранее Сандра Буллок рассказала, как воспитывает приемных детей после смерти мужа. 