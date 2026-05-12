Сандра Буллок поделилась редким фото со своими приемными детьми – 16-летним сыном Луи и 11-летней дочерью Лейлой. Голливудская актриса показала снимок в честь Дня матери, который в Америке отмечали 10 мая.
Кадр был сделан, когда дети звезды фильма «Мисс Конгениальность» были маленькими. Они позировали рядом со знаменитой матерью. В подборку Буллок добавила и архивные фото со своей покойной мамой Хельгой Мейер, а также бабушкой, которой тоже уже нет в живых.
«Все мамы, независимо от того, как вы ими стали, с Днем матери! Мы все объединены этой важной миссией на всю жизнь. Мама и Оми, спасибо вам за все то, чему вы меня научили. Мы все скучаем по вам. Простите, что была такой непослушной», – написала звезда.
Буллок признается, что старается как можно больше времени проводить с наследниками. Ради них она даже стала отказываться от съемок в кино.
Недавно мировая знаменитость снялась во второй части фильма «Практическая магия» вместе с Николь Кидман. Она согласилась принять участие в продолжении картины лишь потому, что у сына и дочери были каникулы.
«Я снималась в этом фильме, потому что у моих детей были каникулы во время съемок. Я не собираюсь жертвовать временем, которое провожу со своими детьми», — рассказала актриса на саммите CNBC Changemakers.
Напомним, Сандра Буллок в 2010 году усыновила Луи, в 2015-м — Лейлу. В 2015-м звезда начала встречаться с Брайаном Рэндаллом.
Он также оформил опекунство над детьми и стал их приемным отцом. В августе 2023-го фотограф ушел из жизни. Он умер от бокового амиотрофического склероза. Ему было 57 лет.
Ранее Сандра Буллок рассказала, как воспитывает приемных детей после смерти мужа.