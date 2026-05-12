Стала известна причина смерти сценариста «Склифосовского» Терентьевой

Сценарист Юлия Терентьева умерла на 46-м году жизни
Юлия Терентьева
Источник: Соцсети

Автор сценариев к популярным российским фильмам и сериалам Юлия Терентьева умерла на 46-м году жизни. О причине смерти aif.ru рассказали в ее окружении.

«У Юли были серьезные проблемы со здоровьем. Она много лет болела сахарным диабетом. Ее недавно прооперировали, она не раскрывала подробности диагноза. 9 мая Юля умерла. Пока тело еще в морге, точный диагноз скажут после экспертизы», — рассказал собеседник издания, уточнив, что пока информации о дате и месте похорон нет.

Первый фильм по сценарию Юлии Терентьевой вышел в 2025 году, это была короткометражка «Пожиратели пустоши». Она работала над такими проектами как «Склифосовский», вторым, третьим и четвертым сезонами сериала «Свои». Последним проектом Терентьевой стала короткометражка «В аду мест нет», вышедшая в 2025 году.