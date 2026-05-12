В России 50 тысяч зрителей посмотрели иранский мультфильм «Толстяк Юзи»

По меньшей мере 50 тысяч зрителей в России посмотрели иранский анимационный фильм «Толстяк Юзи», сообщила русскоязычная служба гостелерадио Ирана (ParsToday Russian).
По данным журналистов, за 18 дней, которые лента находилась в прокате в РФ, она собрала свыше 256 тысяч долларов.
Мультфильм был создан в центре анимации «Суре». Режиссером картины стал Реза Арджанги, продюсером — Эхсан Кавех. Фильм повествует об иранском гепарде, выросшем в Нью-Йорке и затосковавшем по родине.
Напомним, 25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном финансировании государством российских мультфильмов для детей. Согласно документу, госбюджет сможет покрывать 100 процентов сметной стоимости создания и проката анимационных картин, ориентированных на молодую аудиторию.