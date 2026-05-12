Названа причина смерти актера Вадима Александрова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста РФ, актера из сериала «Папины дочки» и фильма «Усатый нянь» Вадима Александрова стала травма головы в результате падения, сообщили РИА Новости в его семье.
Александров скончался в возрасте 87 лет.
«Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — сказал собеседник агентства.
В семье уточнили, что актер долгое время боролся с онкологией, однако заболевание не повлияло на его смерть.
«У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни», — добавил собеседник агентства.
Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска он служил в театре ЦДТ до 1976 года, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова. В 1994 году был удостоен звания «Заслуженный артист России».
В его фильмографии почти 150 ролей. Самыми известными картинами в его карьере считаются «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый Нянь», «Папины дочки», «Воронины».