Звезда «Квартета И» рассказал о главном секрете счастливого брака

Актер Камиль Ларин заявил, что сделать брак крепким поможет терпение
Камиль Ларин с семьей на премьере фильма «Яга на нашу голову», фото: пресс-служба

Актер Камиль Ларин, известный по участию в «Квартете И», поделился рецептом счастливой семейной жизни. Секрет долгого и крепкого брака он раскрыл в беседе с «Леди Mail».

По словам артиста, основа отношений — это огромное терпение и умение слышать партнера. Он также подчеркнул, что важно проявлять любовь и четко понимать, какое место семья занимает в жизни.

«Если нужно, чтобы твоя семья была, существовала, развивалась, то нужно время от времени помогать это делать. Само оно не получится: это не так, что поезд разогнали и он помчался. Нет. Ему нужно где-то смазывать колеса, где-то шарнирчики какие-нибудь, втулочки менять. Ухаживать за любовью, ведь она — это как любое техническое изобретение», — объяснил Ларин.

Камиль Ларин с женой

Участник «Квартета И» уверен: брак требует постоянной «подпитки» и внимания. За отношениями нужно следить, вкладывая в них любовь, терпение и заботу о партнере.

Первой супругой артиста была Галина Ларина. В этом браке, который продлился 20 лет, у пары родился сын Ян. В 2012 году они развелись.

Спустя два года, в 2014-м, Ларин женился во второй раз — на Екатерине Андреевой. Сейчас у супругов подрастают двое детей: сын Данияр и дочь Лейсан.

Ранее Камиль Ларин раскрыл главный секрет успеха «Квартета И».