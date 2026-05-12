Швыдкой объяснил, почему хороших фильмов об СВО пока мало

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с mk.ru заявил, что самые сильные произведения о Великой Отечественной войне появились уже после ее завершения.
Так политик отреагировал на мнение о том, что сегодня «удивительно мало» книг, пьес и фильмов, посвященных СВО. По его словам, военная тема требует времени — ее нужно выстрадать, осмыслить и пережить.
Швыдкой привел в пример пьесу «Фронт» Александра Корнейчука, написанную в 1942 году. Она считается одной из ключевых военных драм, но в момент выхода вызвала резкое недовольство среди военачальников. Они писали в газету «Правда», где была опубликована пьеса, и требовали исключить автора из партии.
«Но рассерженные военачальники не знали, что у пьесы был влиятельный редактор — Сталин. Иногда думаешь: если сегодня написать такую пьесу — кто должен стать ее редактором? Введено столько ограничений, что самый патриотичный писатель, бесконечно любящий Россию и желающий победы, столкнется с препятствиями», — отметил он.
Швыдкой также опроверг слухи о том, что чиновники «мешают» деятелям культуры работать над темой СВО. Он назвал такие разговоры конспирологией.
«Это конспирология. Нет никакого заговора. Обязательно появится то, что невозможно будет не поставить, не снять. Нужно время», — уверил он.