43-летняя Энн Хэтэуэй сыграет королеву в «Дневниках принцессы 3»

Актриса вернется к роли Мии Термополис, которая из юной девушки превратилась в зрелую женщину
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Энн Хэтэуэй
Источник: Legion-Media.ru

После того как Энн Хэтэуэй вновь исполнила роль Энди Сакс в фильме «Дьявол носит Prada 2», 43-летняя актриса появится в другой не менее культовой роли — Мии Термополис из «Как стать принцессой».

Адель Лим, выступающая режиссером фильма «Дневники принцессы 3», отметила, что «хочет правильно рассказать эту историю, ведь франшизу любят многие зрители».

По словам постановщицы, некоторые из поклонниц оригинального фильма 2001 года теперь стали матерями, включая ее саму. Это влияет на подход к созданию фильма: теперь это история не молодой девушки, а более зрелой женщины.

«Есть много фильмов, которые исполняют желания принцесс, но у нас не так много фильмов, исполняющих желания королев. Именно эту цель мы и ставим перед собой — показать женщину во всей ее силе», — комментирует Адель Лим.

Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой», 2001 год

Создатели обещают вернуть знакомых персонажей из первых двух частей, а съемки вымышленной Дженовии планируют провести в Европе. Адель Лим также подтвердила, что проект находится в активной разработке, хотя точный график съемок пока не утвержден. При этом поклонники могут ожидать возвращения Мии Термополис в исполнении Хэтэуэй, на этот раз в роли королевы.

Франшиза «Дневники принцессы» стартовала в 2001 году. Энн Хэтэуэй сыграла старшеклассницу Мию Термополис, которая узнает о своих правах на трон королевства. Роль бабушки-королевы исполнила Джули Эндрюс.

Ранее Энн Хэтэуэй раскритиковали за «пропавшую» из-за ботокса мимику.