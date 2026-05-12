Создатели обещают вернуть знакомых персонажей из первых двух частей, а съемки вымышленной Дженовии планируют провести в Европе. Адель Лим также подтвердила, что проект находится в активной разработке, хотя точный график съемок пока не утвержден. При этом поклонники могут ожидать возвращения Мии Термополис в исполнении Хэтэуэй, на этот раз в роли королевы.