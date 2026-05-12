Алферова рассказала о подвигах 104-летней бабушки в Великую Отечественную войну

Актриса рассказала о своей родственнице в День Победы

Ксения Алферова в День Победы поделилась трогательным видео со своей 104-летней бабушкой, которая прошла Великую Отечественную войну. В своем блоге артистка рассказала, как Ксения Архиповна помогала стране в военные годы.

Ксения Алферова с бабушкой, фото: соцсети
«Моя бабушка Ксения Архиповна Алферова хлебнула все тяготы этой войны сполна! Сначала стояла по щиколотку в ледяной воде, делая противотанковые снаряды, после служила радисткой!» — поделилась актриса.

Она добавила, что ее бабушка в этот день всегда в строю, даже если накануне чувствует себя совсем плохо.

Бабушка Ксении Алферовой, фото: соцсети
«Вспоминаем вместе всех, кого уже нет с нами, поем военные песни, выплакиваем боль тех лет, которая всегда будет жить в сердце! Нельзя этого забывать!» — заявила бывшая жена Егора Бероева.

Алферова призналась, что для нее 9 мая — это всегда праздник со слезами на глазах. По словам артистки, с утра ее сердце сжимается от боли за всех, кто погиб, защищая свой дом и отвоевывая русскую землю.

Ксения Алферова с бабушкой, фото: соцсети
«А еще сердце полно безмерной благодарности за возможность жить, говорить по-русски и обнимать своих детей и друзей! С Днем Победы вас, дорогие друзья!» — заключила звезда.

Ксения Архиповна в годы войны участвовала в боях под Москвой. После Победы мама Ирины Алферовой вернулась в родной Новосибирск и поступила в юридическую школу.

Там она встретила будущего мужа Ивана Кузьмича. У супругов родились две дочери-погодки: у Ирины была старшая сестра Татьяна, она ушла из жизни в 1997 году. 

Ранее Ксения Алферова заговорила о любви на фоне развода с Егором Бероевым. 