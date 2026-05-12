Ксения Алферова в День Победы поделилась трогательным видео со своей 104-летней бабушкой, которая прошла Великую Отечественную войну. В своем блоге артистка рассказала, как Ксения Архиповна помогала стране в военные годы.
«Моя бабушка Ксения Архиповна Алферова хлебнула все тяготы этой войны сполна! Сначала стояла по щиколотку в ледяной воде, делая противотанковые снаряды, после служила радисткой!» — поделилась актриса.
Она добавила, что ее бабушка в этот день всегда в строю, даже если накануне чувствует себя совсем плохо.
«Вспоминаем вместе всех, кого уже нет с нами, поем военные песни, выплакиваем боль тех лет, которая всегда будет жить в сердце! Нельзя этого забывать!» — заявила бывшая жена Егора Бероева.
Алферова призналась, что для нее 9 мая — это всегда праздник со слезами на глазах. По словам артистки, с утра ее сердце сжимается от боли за всех, кто погиб, защищая свой дом и отвоевывая русскую землю.
«А еще сердце полно безмерной благодарности за возможность жить, говорить по-русски и обнимать своих детей и друзей! С Днем Победы вас, дорогие друзья!» — заключила звезда.
Ксения Архиповна в годы войны участвовала в боях под Москвой. После Победы мама Ирины Алферовой вернулась в родной Новосибирск и поступила в юридическую школу.
Там она встретила будущего мужа Ивана Кузьмича. У супругов родились две дочери-погодки: у Ирины была старшая сестра Татьяна, она ушла из жизни в 1997 году.
