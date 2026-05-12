Джейсон Айзекс, сыгравший белокурого волшебника Люциуса Малфоя в фильмах о «Гарри Поттере», поделился в соцсетях фотографией с 13-летним Локсом Праттом, который исполняет роль Драко Малфоя в новом сериале HBO «Гарри Поттер».
Встреча двух Малфоев состоялась на церемонии вручения телевизионных премий BAFTA.
«Драко 2.0 встретил оригинального Люциуса. Это прекрасно — знать, какую радость юный Локс принесет миру и какое счастье ждет его в будущем. Я почувствовал себя немного как родитель, но пришлось напомнить себе, что он не мой сын — мой сын Том. Нет, подождите... у меня есть дочери. Все это очень запутанно. Единственное, что я знаю наверняка, — это то, что мы с Томом будем с завистью, любовью и восхищением наблюдать за Локсом и великим Джонни Флинном», — подписал фото 62-летний актер.
В сериале HBO роль Люциуса Малфоя, отца Драко, исполняет актер Джонни Флинн. В фильмах роль Драко Малфоя, сына Люциуса, играл Том Фелтон.
Сериал «Гарри Поттер», в котором Пратт впервые предстанет в образе младшего Малфоя, стартует 25 декабря. Проект уже продлили на второй сезон.