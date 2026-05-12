Дженнифер Лопес посвятила нежный пост матери: «Ты озаряешь всю комнату»

Дженнифер Лопес опубликовала трогательное поздравление ко Дню матери, посвятив его своей маме. В эмоциональном посте артистка рассказала о тесной связи с ней и призналась, что именно мама всегда остается человеком, к которому она обращается в самые сложные моменты жизни.
Певица вспомнила, что любимый цвет ее мамы — фиолетовый, а сама она обожает сладости и выпечку. Лопес с теплотой описала ее заразительный смех и яркий характер, отметив, что мама умеет «озарять собой всю комнату». По словам звезды, рядом с ней всегда чувствуется поддержка и сила, а в трудные минуты именно ей хочется позвонить первой.
Артистка также поразмышляла о материнстве и призналась, что за 18 лет поняла: отношения между матерью и детьми проходят через разные этапы.
«За эти 18 лет я поняла, что быть мамой — это бесконечные приливы и отливы. Иногда ты настолько близка со своим ребенком, как никогда не была близка ни с одним человеком. А иногда кажется, будто между вами огромная дистанция, от которой сердце буквально разрывается», — написала звезда.