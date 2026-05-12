Новый Драко Малфой признался, что последовал совету Тома Фелтона

13-летний Локс Пратт, которому досталась роль Драко Малфоя в новом сериале HBO «Гарри Поттер», последовал совету своего предшественника.
Том Фелтон, игравший этого персонажа в фильмах, в шутку порекомендовал подростку воровать побольше реквизита со съемок — мол, однажды «это будет стоить целое состояние».
Пратт признался, что принял рекомендацию близко к сердцу, но точное количество вынесенного пока держит в секрете.
«Да, я, наверное, не могу раскрыть, сколько реквизита я уже унес», — приводит слова юного актера Variety.
Локс также рассказал, что его версия Драко получится более глубокой и серьезно отличаться от оригинала. По его мнению, играть злодеев куда интереснее, чем «застревать в роли хорошего парня навсегда».