Новый Драко Малфой признался, что последовал совету Тома Фелтона

13-летний Локс Пратт признался, что ворует реквизит со съемок «Гарри Поттера»
Локс Пратт в сериале «Гарри Поттер»Источник: Legion-Media.ru

13-летний Локс Пратт, которому досталась роль Драко Малфоя в новом сериале HBO «Гарри Поттер», последовал совету своего предшественника.

Том Фелтон, игравший этого персонажа в фильмах, в шутку порекомендовал подростку воровать побольше реквизита со съемок — мол, однажды «это будет стоить целое состояние».

Пратт признался, что принял рекомендацию близко к сердцу, но точное количество вынесенного пока держит в секрете.

«Да, я, наверное, не могу раскрыть, сколько реквизита я уже унес», — приводит слова юного актера Variety.

Локс также рассказал, что его версия Драко получится более глубокой и серьезно отличаться от оригинала. По его мнению, играть злодеев куда интереснее, чем «застревать в роли хорошего парня навсегда».