Признания матери Яны Кошкиной шокировали зрителей: «Собаку зовут как сестру»

Мать актрисы Яны Кошкиной Марго сделала неожиданное признание: по ее словам, дочь появилась на свет только потому, что ей было скучно со старшей наследницей Ренатой. Эту историю женщина рассказала в новом выпуске шоу «Сокровища императора».
«Ты бы, наверное, и не появилась бы на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая — она скучная. У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру», — заявила родительница.
Кошкина-старшая добавила, что рождение младшей дочери сделало жизнь более яркой и насыщенной. Она также призналась, что воспринимает Яну скорее как подругу, а не как ребенка.
Сама актриса рассказала, что обращается к матери только по имени. По ее словам, однажды она случайно назвала Марго «мамой» — и та не разговаривала с ней несколько месяцев.
