Немоляева заявила о важности роли артистов в военное время

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что роль артистов возрастает в переломные моменты истории, в частности, в военное время, отметив, что театр помогает людям находить силы жить даже в самые непростые времена.
«Во время войны роль артистов была колоссальной. На фронт ездили многие любимые артисты, которых знали все, пели, давали концерты. Во всех театрах были фронтовые бригады. У Театра Маяковского, в котором я служу, тоже была такая бригада. Мне кажется, это имело огромное значение», — сказала она журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возросла ли роль артистов сегодня, когда Россия переживает события специальной военной операции.
Немоляева отметила, что искусство театра и кино всегда вызывало особую любовь общества. «Оставьте людей без зрелища — человеку будет тяжело жить. Ему всегда хочется увидеть на сцене или экране что-то новое и интересное», — добавила артистка.