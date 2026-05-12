Умер актер из «Папиных дочек» Вадим Александров

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ, актер, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Экипаж», а также сериалах «Папины дочки» и «Каменская» Вадим Александров умер на 88 году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте «Кино-театр.ру», проверил корреспондент ТАСС.
«Годы жизни 03.05.1939 — 08.05.2026», — говорится в сообщении.
Александров окончил курс Л. А. Волкова в театральном училище им. Щепкина в 1962 году. С этого времени по 1976 год был актером ЦДТ (ныне — РАМТ). В 1988—2000 годы играл в Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1994 году был удостоен звания заслуженный артист России. В кино начал играть в 1967 году. Запомнился по ролям в знаменитых советских фильмах «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Однажды, двадцать лет» и других.