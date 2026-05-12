Каннский кинофестиваль в 79-й раз поднимет занавес на Лазурном берегу

В ряду ветеранов Канна, пока не получивших заветного приза, и Андрей Звягинцев, который в этом году привез на Лазурный берег свой новый фильм «Минотавр» (Minotaur). В 2007 году он впервые участвовал в каннском состязании с лентой «Изгнание» (The Banishment). Снимавшийся в этом фильме Константин Лавроненко получил тогда приз за лучшую мужскую роль. Четыре года спустя, в 2011 году, драма Звягинцева «Елена» (Elena) была отмечена специальным призом второго по значению каннского конкурса «Особый взгляд». В 2014 году он вернулся в основной конкурс с картиной «Левиафан» (Leviathan), получившей премию за лучший сценарий. В 2017 году режиссер был наиболее близок к успеху в Канне с картиной «Нелюбовь» (Loveless), завоевавшей тогда престижный Приз Жюри — третью по рангу награду фестиваля.