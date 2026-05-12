Каннский кинофестиваль в 79-й раз поднимет занавес на Лазурном берегу

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Повышенные меры безопасности приняты в Канне, фестивальной столице Лазурного берега, где открывается 79-й международный Каннский кинофестиваль.
Одновременное присутствие в городе 200 тыс. человек требует особых усилий в области безопасности и логистики, объяснил приготовления мэр курорта Давид Лиснар. Градоначальник, собирающийся в следующем году баллотироваться в президенты Франции, предложил использовать мобилизацию дополнительных полицейских формирований для усиления борьбы на Лазурном берегу с наркотрафиком.
В период праздника Десятой музы, который будет проходить в течение десяти дней на набережной Круазетт, население приморского города возрастет, по меньшей мере, втрое: помимо 40 тысяч официальных участников фестиваля, он примет тысячи туристов, привлекаемых сюда надеждой увидеть кинозвезд, поднимающихся по красной дорожке фестивального дворца.
Парад знаменитостей
Звездный дождь и в самом деле не обойдет стороной Канн. Так, в дни фестиваля в кинематографической столице Лазурного берега обещал появиться Джон Траволта. Американский актер на это раз представит здесь свою первую работу в качестве режиссера — фильм «Ночной полет» (Propeller One-Way Night Coach).
Обещали навестить Канн и такие знаменитости, как Пенелопа Круз, Хавьер Бардем, Кейт Бланшетт, Марион Котийяр и Леа Сейду. Откроет фестиваль Барбара Стрейзанд, американская актриса и певица удостоена почетной «Золотой пальмовой ветви» фестиваля за свое служение миру кино. Такую же почетную награду получит новозеландский режиссер сэр Питер Джексон, создатель кинотрилогии «Властелин колец» (The Lord of the Rings).
Претенденты на главную награду
В основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля представлены два десятка лент. Так, среди номинантов на главный приз картина «Параллельные истории» (Histoires paralleles) иранского режиссера Асгара Фархади, французское кино представлено лентами «Жизнь женщины» (La Vie d’une Femme) режиссера Шарлин Буржуа-Таке, «Неизвестная» (L'Inconnue) Артюра Арари, «Гаранс» (Garance) Жанны Эрри. Также в списке работ основного конкурса фигурируют «Нежный монстр» (Gentle Monster) Мари Кройцер, «Голые заметки» (Nagi Notes) Кодзи Фукады, «Мельница» (Moulin) Ласло Немеша, «1949» Павла Павликовского, «Мужчина, которого я люблю» (The Man I Love) Айры Сакса, «Любовь моя» (El ser querido) Родриго Сорогойена.
Внимание рецензентов привлекают картины мастеров, уже многие годы участвующих в конкурсе. Ветеран фестиваля испанский режиссер Педро Альмодовар регулярно приезжает в Канн с 1999 года, когда его фильм «Все о моей матери» (Todo sobre mi madre) принес ему приз за лучшую режиссуру. Несмотря на преданность Альмодовара фестивалю, он, однако, до сих пор не удостоился главного трофея — «Золотой пальмовой ветви». В этом году он представит картину «Горькое Рождество» (Amarga Navidad), отобранную для основного конкурса фестиваля.
В ряду ветеранов Канна, пока не получивших заветного приза, и Андрей Звягинцев, который в этом году привез на Лазурный берег свой новый фильм «Минотавр» (Minotaur). В 2007 году он впервые участвовал в каннском состязании с лентой «Изгнание» (The Banishment). Снимавшийся в этом фильме Константин Лавроненко получил тогда приз за лучшую мужскую роль. Четыре года спустя, в 2011 году, драма Звягинцева «Елена» (Elena) была отмечена специальным призом второго по значению каннского конкурса «Особый взгляд». В 2014 году он вернулся в основной конкурс с картиной «Левиафан» (Leviathan), получившей премию за лучший сценарий. В 2017 году режиссер был наиболее близок к успеху в Канне с картиной «Нелюбовь» (Loveless), завоевавшей тогда престижный Приз Жюри — третью по рангу награду фестиваля.
Без голливудских премьер
Особенность программы 79-го каннского сезона заключается в том, что впервые за многие годы в программе фестивальных премьер нет блокбастеров. Кинопресса по-разному объясняет этот исход Голливуда из Канна. Часть профессиональных изданий связывают его с трудностью каннской площадки, опасениями критических рецензий, которые способны помешать кассовому успеху многозатратных картин на мировом кинорынке. Другие же считают, что речь идет о смене парадигмы в мировой киноиндустрии, где позиции все больше завоевывает независимый кинематограф.
Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо не склонен драматизировать исход из Канна голливудских картин. «Кинематограф находится в фазе совершенно необычайной продуктивности и креативности», — убежден Фремо. Кураторы киноконкурса не видят угрозы кинематографу и со стороны искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект уже вошел на территорию киностудий, и мы не закрываем глаза на это, но неверно думать, будто он диктует кинематографу свои законы», — заявила президент фестиваля Ирис Кноблох.
В жюри фестиваля, которое возглавляет режиссер Пак Чхан Ук, в этом году не включили представителей страны-хозяйки фестиваля, зато в него вошли, в частности, американская актриса Деми Мур и шведский актер Стеллан Скарсгард. Свой вердикт жюри объявит в заключительный день фестиваля 23 мая.