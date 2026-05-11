Бенедикт Камбербэтч устроил дорожную перепалку в центре Лондона

Звезда «Доктора Стрэнджа» и «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч попал в неловкую ситуацию на дорогах Лондона. Инцидент произошел у вокзала Кингс-Кросс. Актера сняли на видео во время перепалки с разгневанным велосипедистом, сообщает Page Six.
По словам очевидцев, Камбербэтч, по всей видимости, проехал на красный свет, что вызвало гнев другого участника движения. На записи видно, как актер спешивается с велосипеда и вступает в эмоциональный спор с незнакомцем.
«Ты заблуждаешься, ты врешь», — заявил велосипедист звезде.
Камбербэтч в ответ обвинил мужчину в том, что тот его «словесно оскорбляет». Спор продлился около 10 минут и закончился лишь тогда, когда разгневанный велосипедист уехал.
Как отметили свидетели инцидента, после конфликта актёр смог быстро взять себя в руки и любезно попозировал для фото с подошедшими юными фанатами. Представитель Камбербэтча ситуацию пока не комментировал.